Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Dötlingen +++ Mehrstündige Straßensperrung +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 20. Mai 2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Aschenstedter Straße in Dötlingen.

Ein 67-Jähriger befuhr gegen 9:40 Uhr mit seinem Trecker mit Anhänger die Straße Im Sande in Richtung Aschenstedter Straße. An dieser angelangt bog er nach links ab und übersah dabei die von rechts kommende, bevorrechtigte 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Dötlingen, welche die Aschenstedter Straße in Richtung Dötlingen befuhr.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß verletzte sich der Trecker-Fahrer, ebenfalls aus Dötlingen, leicht. Ein RTW war vor Ort.

Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Trecker zerriss es in zwei Teile.

Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Beseitigung des ausgelaufenen Öls. Aufgrund der Reinigungsarbeiten war die Aschenstedter Straße für mehrere Stunden gesperrt.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wurde auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell