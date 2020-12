Polizei Münster

POL-MS: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

MünsterMünster (ots)

Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer wurde Mittwochmittag (16.12., 12.50 Uhr) am Christoph-Bernhard-Graben Ecke Am Hof Hesselmann bei einem Unfall leicht verletzt.

Der 80-Jährige näherte sich langsam auf der Straße Am Hof Hesselmann dem Kreuzungsbereich. Von links, aus Richtung des Christoph-Bernhard-Grabens, kreuzte ein 46-Jähriger in seinem Opel, der seinen Wagen vor der Kreuzung stoppte. Der Münsteraner radelte weiter. Plötzlich fuhr der Autofahrer wieder an und erfasste den Radler. Der 80-Jährige stürzte auf die Straße und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

