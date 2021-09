Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Tiefstehende Sonne führt zu Unfall

Hattingen (ots)

Eine 34-jährige Hattingerin fuhr am Donnerstagmorgen auf der Ringstraße in Richtung Marxstraße. An der Einmündung zur Marxstraße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie den auf der Marxstraße fahrenden 40-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und stürzte und wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung benötigte er jedoch nicht.

