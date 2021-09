Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Polizistin stellt Diebe in ihrer Freizeit

Schwelm (ots)

Eine 22-jährige nicht im Dienst befindliche Polizeibeamtin beobachtete am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, zwei Personen, die sich an den Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Drosselstraße zu schaffen machten. Eine Frau versuchte offensichtlich Pakete aus dem Briefkasten zu entwenden. Als die Beamtin die Personen ansprach und sich als Polizei zu erkennen gab, flüchteten diese. Die Polizistin konnte die Flüchtenden einholen und hielt die Frau am Arm fest. Die 31-jährige Täterin schlug daraufhin der Polizistin mit der Hand ins Gesicht und trat ihr in den Unterbauch. Der 34-jährige zweite Täter versuchte währenddessen seine Begleitung aus dem Griff der Beamtin zu befreien. Der 31-Jährigen gelang zunächst die Flucht, während die 22-Jährige den Mann bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung festhalten konnte. Die 34-Jährige konnte durch einen weiteren Streifenwagen in Tatortnähe angetroffen und festgehalten werden. Beide Beteiligten standen augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen, sie wurden zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden Täter, beide Gevelsberger, wieder entlassen. Die 22-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell