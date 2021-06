Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach/Ihringen - Fahrrad gestohlen und Drogen dabei

Freiburg (ots)

Breisach/Ihringen - Am Mittwoch, 16.06.2021, um 00:40 Uhr, wurde ein 22-Jähriger auf einem Damenrad in der Straße Im Gelbstein in Breisach einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er das Fahrrad am Tag zuvor am Bahnhof Ihringen entwendet hatte. Zudem war der junge Mann im Besitz einer kleinen Menge Cannabis. Nun erwarten ihn zwei Strafanzeigen.

