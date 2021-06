Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 14.06.2021, gegen 8 Uhr, kam es auf der Berliner Allee in Freiburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem offenbar eine 31-jährige Autofahrerin das anzeigende Rotlicht der Ampelanlage an der Ecke Berliner Allee/Abfahrt B 31a (Fahrtrichtung stadteinwärts) missachtete und mit einem 30-jährigen Autofahrer im Kreuzungsbereich kollidierte. Die Fahrerin befuhr die Berliner Allee in Richtung Weingarten, und verunfallte mit dem 30-Jährigen, der seinerseits von der B 31a kam. Die Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass Sie beide nicht mehr fahrbereit waren.

Die Autofahrerin und zwei Insassen des Autofahrers wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro.

Die Verkehrspolizei (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zur Situation der Ampelanlage geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell