POL-FR: Emmendingen: Nach Diebstahl direkt in die JVA

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 12.06.2021, gegen 22.30 Uhr entwendete ein 30jähriger Mann in einer Gaststätte in Emmendingen einen Kellnergeldbeutel, den er in einem unbemerkten Augenblick hinter dem Tresen entwendete.

Nachdem er fluchtartig die Gaststätte verließ und das Gaststättenpersonal den Diebstahl bemerkte, verfolgten sie ihn und konnten den Mann bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Polizei festhalten. Während das Diebesgut dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden konnte, wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorliegt. Er wurde in der Folge direkt in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

