Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - In Haus eingebrochen

SinzheimSinzheim (ots)

Ein bislang Unbekannter ist am frühen Mittwochabend in ein Wohnhaus im Steckenmatthof eingebrochen. Zutritt zu dem Anwesen verschaffte sich der Einbrecher, indem er im Zeitraum zwischen 18:15 und 19:45 Uhr ein Küchenfenster aufhebelte und durch dieses in das Gebäude einstieg. Dort durchwühlte der Langfinger mehrere Schränke und Schubläden und entwendete Bargeld. Anschließend verließ der Dieb das Haus wieder und entkam unerkannt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07221 680-0 entgegen. /lw

