POL-OG: Seebach - Aufgefahren

SeebachSeebach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochabend in der Ruhesteinstraße. Eine 22-Jährige musste dort gegen 19:40 Uhr aufgrund von Rotlicht an einer Ampel halten. Vermutlich aus Unachtsamkeit erkannte dies ein dahinter fahrender 21-Jähriger zu spät und krachte in den Volkswagen der Frau. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

