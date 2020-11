Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verfolgungsfahrt

Offenburg (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg gipfelte im Verlauf des heutigen Nachmittags in einer Verfolgungsfahrt. Nach derzeitigem Sachstand wollten die Ermittler kurz nach 16 Uhr zwei in einem BMW befindliche junge Männer genauer unter die Lupe nehmen. Daraufhin stieg der Fahrer in die Eisen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit entlang der Otto-Hahn-Straße. Im weiteren Verlauf führte die waghalsige Fahrt über einen größeren Parkplatz eines Supermarktes und von dort aus über einen Radweg zum Kreisverkehr auf Höhe der Straße "Im Drachenacker". Dort ist der Fluchtfahrer entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisel eingekehrt, hat eine Verkehrsinsel und einen Radweg überfahren und ist letztlich in einer Böschung verunglückt. Von hier aus suchten die zwei Männer fußläufig das Weite. Einer der beiden konnte kurz darauf gestellt werden. Er führte nach ersten Ermittlungen Rauschgift mit sich, welches sichergestellt wurde. Die Suche nach seinem Komplizen dauert derzeit an. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

