Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

HaslachHaslach (ots)

Drei bislang Unbekannte sind am Dienstagmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße "In der Zillmatt" eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen soll eine weibliche Person gegen 15:06 Uhr einen grauen Skoda mit Berliner Kennzeichen neben dem Anwesen abgestellt haben. Durch Klingeln an der Haustüre habe sie die Anwesenheit möglicher Bewohner geprüft. Im Anschluss sollen sich ihre zwei männlichen Komplizen durch Einschlagen des Wohnzimmerfensters auf der Gebäuderückseite Zutritt ins Wohnungsinnere verschafft, die Räumlichkeiten durchwühlt und mehrere Gegenstände entwendet haben. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Gegen 15:22 Uhr sollen die drei Unbekannten die Örtlichkeit mit dem abgestellten PKW verlassen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem aktuellen Aufenthaltsort des grauen Skodas mit Berliner Kennzeichen geben können, werden daher gebeten, sich mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 in Verbindung zu setzen. /eb

