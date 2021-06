Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Folgemeldung: Gefährliche Körperverletzung in der Wiehre - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zu dem am vergangenen Samstag, 12.06.2021, gegen 17.00 Uhr stattgefundenen Körperverletzungsdelikt in der Weddingenstraße in Freiburg, bei der ein 39-jähriger Mann einen 61-Jährigen mit einem Messer verletzt hat, sucht die Polizei dringend weitere Zeugen.

Der Vorfall sorgt medial und in der Öffentlichkeit für große Aufmerksamkeit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiterhin an.

Zwischenzeitlich konnten einige unabhängige Zeugen ermittelt werden, die den Vorfall beobachtet haben. Offenbar soll eine weitere Zeugin (mit Kinderwagen) den Vorfall mit dem Smartphone gefilmt haben. Diese und mögliche weitere Zeugen werden von der Polizei dringend gebeten, sich zu melden.

Auch die beiden betroffenen Personen, die zuvor mit dem 39-Jährigen in Streit gerieten und möglicherweise durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt worden sind, sind der Polizei noch nicht bekannt. Mit ihnen konnte noch nicht gesprochen werden. Sie werden ebenfalls gebeten, sich zu melden und zur Klärung des Sachverhaltes beizutragen.

Die Kriminalpolizei Freiburg nimmt alle Hinweise zum Sachverhalt unter Tel.: 0761-882-2880 entgegen.

--- Ursprüngliche Meldung:

Der 39-Jährige gab an, dass er von insgesamt drei Personen tätlich angegangen wurde und sich daraufhin mit Pfefferspray und einem mitgeführten Messers verteidigt habe. Am Einsatzort konnte ein 61-jähriger Mann mit einer leichten Schnittverletzung im Bereich des Oberkörpers angetroffen werden. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht und konnte dieses nach Abschluss der Behandlung wieder verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell