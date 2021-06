Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler: Mutige Angestellte wird bei entdecktem Diebstahl aus Lebensmittelmarkt körperlich angegriffen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, gegen 11.45 Uhr, kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Ernst-Eisenlohr-Straße in Badenweiler zu einem Diebstahl mit körperlicher Auseinandersetzung.

Während zwei männliche Personen eine Angestellte an der Kasse ablenkten, begab sich eine weitere männliche Person zu einer der geschlossenen Kassen und entnahm mehrere Schachteln Zigaretten aus der dortigen Auslage. Die Angestellte bemerkte dies und machte darauf aufmerksam, woraufhin eine weitere Angestellte den Tatverdächtigen stellen wollte und ihm hinterherlief.

Während der Verfolgung der flüchtigen Personen wurde die Angestellte von einem der Tatverdächtigen umgestoßen und dabei leicht verletzt. Die flüchtigen Männer fuhren anschließend in einem dunklen Mercedes mit Lörracher Kennzeichen davon, der von einer vierten, männlichen Person gefahren wurde.

Die gesuchten Männer waren Zeugenangaben zufolge "keine Deutschen". Sie trugen T-Shirts unterschiedlicher Farbe in Grau, Rot und Weiß.

Wer hat Wahrnehmungen zu diesem Vorfall gemacht und kann Hinweise zu den Personen oder zum Fahrzeug geben?

Das Polizeirevier Müllheim nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen unter der 07631/17880.

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell