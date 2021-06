Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ergänzungsmeldung zu "Waldshut-Tiengen: Einbruch und Einbruchsversuche in WT-Tiengen - Täter schleppen Gullydeckel durch die Stadt - Polizei bittet um Hinweise!"

Freiburg (ots)

Nach der ersten Auswertung der Aufnahmen einer Überwachungskamera handelte es sich um einen Einzeltäter (jüngere männliche Person), der einen größeren Rucksack auf dem Rücken trug.

Ursprungsmeldung:

Vermutlich in der Nacht zum Montag, 14.06.2021, haben Unbekannte einen Einbruch und mehrere Einbruchsversuche in verschiedene Geschäfte in WT-Tiengen begangen. Betroffen waren ein Fotogeschäft und eine Apotheke in der Innenstadt sowie zwei Geschäfte in der Industriestraße. Vom einem Parkplatz in der Industriestraße stammt auch der Gullydeckel, mit dem der oder die Täter versuchten, gewaltsam in die Apotheke in der Innenstadt einzudringen. Dieser Versuch scheiterte wie auch der Einbruchsversuch in das Fotogeschäft. Aus einem Geschäft in der Industriestraße wurde PC gestohlen. Hier überstieg der oder die Einbrecher einen Zaun. An einem Schuhgeschäft dort wurde ein Stein gegen die Eingangstüre geschmissen. Diese hielt jedoch stand. Der Diebstahlsschaden liegt bei rund 1000 Euro, die Gebäudeschäden bei mehreren tausend Euro. Da die Täterschaft den Gullydeckel durch die halbe Stadt schleppte, könnte sie aufgefallen sein. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) bittet um sachdienliche Hinweise!

