Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Unfallflucht auf einem belebten Parkplatz

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz einer Radiologie in der Basler Straße in Lörrach ist ein geparkter Audi am Dienstagmorgen, 15.06.2021, beschädigt worden. Der schwarze Audi war dort von 07:45 Uhr bis 09:00 Uhr abgestellt. In dieser Zeit touchierte ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug den Audi hinten links. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Ereignisort. Der Sachschaden am Audi liegt bei ca. 800 Euro. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176) hofft auf Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell