Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Kalefeld

Bad Gandersheim (ots)

Am Freitag, den 19.02.2021, zwischen 11:30 und 16.00 Uhr, verursacht ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Sachschaden an einem, in einer Garagenzufahrt abgestellten Geländewagen, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Vorfall ereignete sich in der Neuen Bahnhofstraße zwischen der Einmündungen Fasanenweg und Finkenweg in 37589 Kalefeld. Der Halter des schwarzen Dodge-Pickups bemerkte am Freitagnachmittag zufällig Beschädigungen an der linken hinteren Seite seines Wagens. Der Schaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden (Tel. 05382/919200). (Ma)

