Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 20.02.2021; 01:00 Uhr

Am 20.02.2021, klingete kurz nach Mitternacht eine bislang unbekannte männliche Person an der Haustür einer 65jährigen Frau in der Lessingstraße und fragte diese nach Öffnen, ob es Probleme geben würde. Die Anwohnerin war so erschrocken, dass sie die Tür sofort wieder verschloss. Daraufhin habe der ca. 20jährige Mann mit südländischem Erscheinungsbild gegen die Hastür getreten und sich anschließend entfernt. Die von der Frau gerufenen Polizeibeamten stellten dann im Nachhinein fest, dass der Pkw des Sohnes, welcher vor dem Wohnhaus geparkt war, Beschädigungen aufweist. Auf die gesamte Beifahrerseite wurde von einem Unbekannten eingetreten, der Seitenspiegel sowie ein Frontscheinwerfer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 - 2000 Euro. Die Polizeibeamten konnten vor Ort Spuren sichern, die möglicherweise Aufschluss über den Täter geben können. Ein Zusammenhang mit dem Mann, der zuvor an der Haustür der Dasselanerin klingelte ist nicht auszuschließen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 oder bei der Polizeistation in Dassel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell