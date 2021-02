Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37586 Dassel-Markoldendorf, Ilmebahnstr.

Mittwoch, 17.02.2021, 10.40 Uhr

Am Mittwoch, gegen 10.40 Uhr befuhr eine 26-jährige Einbeckerin mit einem Pkw die Ilmebahnstr. in Markoldendorf. Aus Rtg. Obere Straße kam ihr ein silberner Pkw entgegen, wobei es nach ihren Angaben zum Kontakt der Spiegel kam. Obwohl der andere Pkw seine Spiegelkappe an der Unfallstelle verlor, entfernte er sich vom Unfallort. Am Spiegel der 26-jährigen entstand ein Schaden von ca. 100,00 Euro.

Der Unfallgegner, bzw. Zeugen, die Hinweise auf den silbernen Pkw mit fehlender Spiegelkappe links geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel.: 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell