Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim stellt weiterhin Verstöße gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung fest

Northeim (ots)

Landkreis Northeim; 7. KW

LANDKREIS NORTHEIM (TH) - Auch in dieser Woche wurden durch Beamte der Northeimer Polizei wieder mehrere Verstöße gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung festgestellt. Sowohl nach Hinweisen aus der Bevölkerung, als auch durch eigene Feststellungen der Polizeibeamten sind insgesamt zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen im Laufe der Woche eingeleitet worden.

Am Sonntag, 14.02.2021, gegen 16:15 Uhr, betrat ein 58-jähr. Mann aus Einbeck den Innenraum einer Northeimer Tankstelle ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15.02.2021, gegen 01:50 Uhr, konnte auf dem Parkplatz des Mc' Donalds Restaurants in Nörten-Hardenberg ein Treffen von drei heranwachsende Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten festgestellt werden.

Am Mittwochabend, 17.02.2021, gegen 18:15 Uhr, konnten in einer Wohnung in Northeim drei Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten angetroffen werden. Ebenfalls drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten wurden nach einem Hinweis aus der Nachbarschaft am Donnerstagabend, 18.02.2021, gegen 22:15 Uhr, einer Wohnung in Nörten-Hardenberg angetroffen.

In sämtlichen Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und ermahnende Gespräche geführt.

Ein Appell zur Einhaltung der aktuellen Regelungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung ergeht in diesem Zusammenhang an die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Northeim. Trotz der sinkenden Inzidenzzahlen im Landkreis Northeim gilt es weiterhin, die bestehenden Regelungen einzuhalten, um ein erneutes Ansteigen der Inzidenzzahlen zu verhindern.

