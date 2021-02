Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Northeim (ots)

37186 Moringen, Northeimer Straße; Donnerstag, 18.02.2021, 16:25 Uhr

MORINGEN (TH) - Am Donnerstagnachmittag ist es in der Northeimer Straße in Moringen zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen.

Ein 19-jähr. Moringer befuhr die Northeimer Straße in Richtung Northeim. Hierbei übersah er den Pkw eines vorausfahrenden 23-jähr. Moringers, der aufgrund eines Abbiegevorganges abbremste. Es kam zu einem Auffahrunfall, in Folge dessen der 23-jähr. Moringer im Hals- und Nackenbereich leicht verletzt wurde. Durch den Zusammenstoß entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden i. H. v. ca. 2500 ,--- Euro.

