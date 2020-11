Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Pfanddieb wehrt sich mit Pfefferspray

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (26.11.2020) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Pfandflaschen gestohlen und sich anschließend mit Pfefferspray zur Wehr gesetzt zu haben. Der 27-Jährige kletterte gegen 17.00 Uhr auf Höhe eines Veranstaltungsschiffes im Bereich der Uferstraße über einen Zaun und stahl mutmaßlich einen Sack mit Getränkepfand. Eine unbekannte Frau wartete währenddessen außerhalb des Geländes. Zwei Männer im Alter von 43 und 44 Jahren beobachteten den Vorfall und sprachen daraufhin das Pärchen an. Der Mann ergriff die Flucht und besprühte den verfolgenden 44-Jährigen mit Pfefferspray. Die unbekannte Frau setzte derweil ihren Weg unbeirrt fort und hielt den 43-Jährigen mit ihrem Hund auf Abstand. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 27-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung im Bereich der Ulmer Straße fest. Die Ermittlungen zu der unbekannten Frau dauern noch an. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige mit türkischer und bosnisch-herzegowinischer Staatsbürgerschaft wird im Laufe des Freitags (27.11.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

