Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß zwischen Rodel und Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Eschenstraße, Sonntag, 14.02.21, 15.00 Uhr

EINBECK (schw) - Wie erst jetzt der Polizei Bad Gandersheim bekannt wurde, ereignete sich am Sonntag, 14.02.21, gegen 15.00 Uhr im Bereich der Eschenstraße, in Kreiensein ein Unfalll zwischen einer Rodlerin und einem Pkw, wobei die Rodlerin schwer verletzt wurde. Zur besagten Zeit, es herrschten insgesamt noch winterliche Straßenverhältnisse, befuhr eine 74-jährige Einbeckerin mit einem Schlitten einen für Kraftfahrzeugverkehr nicht zugelassenen Stichweg in Kreiensen, der an der für denöffentlichen Verkehr bestimmten Eschenstraße entdete. Ohne auf den durchgehenden Verkehr auf der Eschenstraße zu achten, rodelte die 76-jährige den Stichweg entlang und geriet in der Folge auf die Eschenstraße, auf der sich zur gleichen Zeit ein 49-jähriger Einbecker mit seinem Pkw Opel Zafira befand. Die Rodlerin kollidierte im Bereich der Eschenstraße mit dem Pkw und musste in der Folge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 200,- EUR Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell