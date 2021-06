Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht auf dem Parkplatz beim Friedhof - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz beim Friedhof in Unterlauchringen kam es zu einer Unfallflucht. Dort war von Samstagabend bis Montagmittag, 12.-14.06.2021, ein VW Beetle geparkt. Vermutlich beim Ein-oder Ausparken streife ein unbekanntes Fahrzeug den VW am hinteren rechten Kotflügel. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell