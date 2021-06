Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Pkw in Carport zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein in einem Carport in Todtmoos-Weg abgestellter Pkw wurde am Sonntagmittag, 13.06.2021, mutwillig demoliert. Der graue Skoda Octavia stand auf einem Grundstück in der Alten Dorfstraße. In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde die Fahrerseite nicht unerheblich zerkratzt. Da der Carport von der Straße aus gut einsehbar ist, hofft der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) auf Zeugenhinweise!

