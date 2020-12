Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auf geparkten Wagen aufgefahren

GronauGronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 75-Jähriger am Dienstagmorgen in Gronau zugezogen. Bei Dunkelheit und Regen übersah der Motorrollerfahrer einen auf der Enscheder Straße geparkten Pkw, fuhr auf und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Gronauer in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

