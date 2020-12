Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auffahrunfall auf der Hermann-Ehlers-Straße

GronauGronau (ots)

Dass eine vor ihm fahrende 21-jährige Gronauerin ihr Auto an einer Ampel bremste, bemerkte ein 71-jähriger Autofahrer aus Enschede zu spät und fuhr auf. Beide waren am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Hermann-Ehlers-Straße aus Richtung Enscheder Straße kommend in Richtung Alstätter Straße unterwegs, als die Ampel auf Rot umsprang. Die Gronauerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 9.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell