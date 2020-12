Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall verläuft glimpflich

AhausAhaus (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine 11-Jährige am Dienstag in Ahaus. Das Kind aus Ahaus war gegen 14.00 Uhr mit seinem Rad auf der Schloßstraße aus Richtung Fußgängerzone kommend in Richtung Frauenstraße unterwegs und übersah dabei einen von rechts kommenden Autofahrer. Der 49-jährige Gescheraner fuhr auf der Wallstraße aus Richtung Wüllener Straße kommend in Richtung Beckers Brink. Die Radfahrerin wurde von dem Auto touchiert und stürzte zu Boden. Grundsätzlich gilt an der Kreuzung (Zone 30) die Regel "Rechts-vor-links". Die Unfallaufnahme erfolgte im Beisein der Mutter des Kindes, die angab, dass sie nötigenfalls ihr Kind einem Arzt vorstellen werde. Es entstand insgesamt geringer Sachschaden.

