Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Fußgänger schwer verletzt

SüdlohnSüdlohn (ots)

Beim Zurücksetzen hat ein Autofahrer am Dienstag in Südlohn-Oeding einen Fußgänger angefahren. Dazu war es gegen 16.40 Uhr auf der Fürst-zu-Salm-Horstmar-Straße gekommen. Dabei erlitt ein 84-Jähriger schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Südlohner in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt; durch die Aussagen von Zeugen konnten Polizeibeamte ihn umgehend ermitteln und aufsuchen. Der 57-Jährige erklärte, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Die Beamten stellten den Führerschein des Südlohners sicher.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell