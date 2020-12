Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Blutprobe nach Drogenfahrt

GronauGronau (ots)

Ein Drogenvortest schlug am Dienstag bei einem 23-Jährigen an. Der Autofahrer war gegen 17.15 Uhr auf der Gronauer Straße unterwegs, als Zollbeamte ihn anhielten. Die Polizei wurde zuständigkeitshalber hinzugezogen. Auf der Wache in Gronau entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe, um den Konsum von verbotenen Substanzen nachweisen zu können. Vor einigen Jahren habe er bereits eine MPU machen müssen, sagte der 23-Jährige den Beamten. Viel daraus gelernt scheint er nicht zu haben. Er gab weiter an, dass er am Wochenende "eine Nase" Amphetamin konsumiert habe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

