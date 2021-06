Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Radfahrer verletzt sich schwer

Bei einem Sturz hat sich ein 77 Jahre alter Radfahrer am Montag, 14.06.2021, in WT-Waldshut schwer verletzt. Der Mann hatte gegen 13:20 Uhr einen unbefestigten Waldweg talwärts vom Aarberg in Richtung Gurtweil befahren. An einer durch das vergangene Unwetter unterspülten Stelle kam er zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf ca. 200 Euro. Der Feldweg wurde gesperrt.

