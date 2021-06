Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer kommt von Straße ab - lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 14.06.2021, ist ein Motorradfahrer auf der K 6352 zwischen Kürnberg und Schlechtbach von der Straße abgekommen. Gegen 18:40 Uhr dürfte der 26-jährige in einer Kurve zu schnell gewesen sein. Fahrer und Maschine prallten gegen eine Leitplanke. Dabei zog sich der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Schweizer Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

