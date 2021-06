Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Holzdiebstähle im Bereich Lucke und des Tüllingers

Freiburg (ots)

Im Bereich der Lucke und des Tüllingers kam es seit dem Jahreswechsel zu mehreren Diebstählen von Brennholz. Bislang kamen den Waldbesitzern ca. vier Ster Brennholz abhanden. Neben kleineren Mengen, die vermutlich gleich an einer in der Nähe befindlichen Grillstelle verbrannt wurden, wurden auch größere Mengen gestohlen, zu deren Abtransport zumindest ein Fahrzeug mit Anhänger notwendig gewesen sein dürfte. Die Polizei konnte Hinweise auf die Täterschaft erlangen, diese jedoch bislang nicht identifizieren. Die Ermittlungen dauern an. Wer Verdächtiges beobachtet, soll sich umgehend mit dem Polizeirevier Weil am Rhein in Verbindung setzen (Telefon 07621/97970).

