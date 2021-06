Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Diebstahl aus geparktem Pkw

Freiburg (ots)

Unbekannte sind am Sonntagmittag, 13.06.2021, in einen geparkten Pkw bei Efringen-Kirchen eingedrungen und haben daraus ein Babyphone und Münzgeld gestohlen. Der Mercedes-Benz stand zwischen 16:00 Uhr und 17:45 Uhr in der Verlängerung der Markgrafenstraße in Richtung Isteiner Schwellen am Fahrbahnrand. Vermutlich verschafften sich der oder die Täter über einen offenen Fensterspalt Zugang zum verschlossenen Auto. Das Polizeiposten Markgräflerland (Kontakt 07626 97780-0) ermittelt.

