Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Großer Rettungseinsatz auf dem Rhein

Freiburg (ots)

Eine Person in Not ist am Montagmittag, 14.06.2021, gegen 14:45 Uhr, im Altrhein bei Efringen-Kirchen der Polizei gemeldet worden. Die Meldung führte zum Einsatz von Feuerwehr, DLRG und des THW. Die mutmaßliche Person stellte sich als großes Metallstück heraus, das aus der Ferne nicht zweifelsfrei als solches zu erkennen war. Der komplette Rheinabschnitt wurde abgesucht. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine tatsächliche Notlage.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell