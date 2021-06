Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann leistet Widerstand und kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.06.2021, hat ein Mann in Lörrach Widerstand geleistet, nachdem er vor einem Krankenhaus dabei ertappt wurde, wie er Prospekte und einen Mülleimer anzünden wollte. Der 39-jährige Mann war gegen 11:20 Uhr zunächst einer Krankenwagenbesatzung aufgefallen. Als er auf sein Verhalten angesprochen wurde, bedrohte und beleidigte er die Sanitäter. Gegenüber der Polizei verweigerte er drohend seine Personalien. Als er weggehen wollte, wurde er festgehalten. Dagegen wehrte er sich. Mit Unterstützung einer zweiten Streife wurde der Mann auf das Polizeirevier gebracht. Er wurde in Gewahrsam genommen.

