POL-CUX: 4 Verkehrsunfälle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht - drei Verletzte

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Loxstedt. Gestern Morgen gegen 8.15 Uhr ereignete sich auf der B 437 zwischen dem Wesertunnel und der Anschlussstelle Stotel eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer war mit einem VW Caddy in Richtung Stotel unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr er nach links auf den Gegenfahrstreifen und stieß seitlich mit dem entgegenkommenden Lieferwagen eines 31-jährigen Schiffdorfers zusammen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden an dem Lieferwagen wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte unter 04706-9480 bei der Polizei in Schiffdorf.

Auffahrunfall auf der B 71

Loxstedt. Zu einem Zusammenstoß von drei Autos kam es gestern Mittag gegen 13.30 Uhr auf der B 71 in Bexhövede. Ein 32-jähriger Beverstedter musste mit seinem PKW an der Ampel auf der B 71 halten. Ein hinter ihm fahrender 65-jähriger ebenfalls aus Beverstedt hielt auch an. Eine an dritter Stelle fahrende 61-jährige aus Loxstedt erfasste die Situation zu spät, fuhr mit ihrem PKW auf das Auto des 65-jährigen auf und schob es gegen den PKW des 32-jährigen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 9.000 Euro. Alle Fahrzeuge konnten selbständig weiterfahren.

PKW überschlägt sich auf der Autobahn - zwei Personen verletzt

Bremerhaven / A27. Am heutigen Morgen (06.05.2021) ereignete sich gegen 09.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A27. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Celle war mit seinem VW Caddy in Richtung Cuxhaven unterwegs. Unmittelbar vor dem Parkplatz "Bütteler Holz Ost" kam der Pkw aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Beginn des Parkplatzes fuhr dieser auf die beginnende Schutzplanke auf und wurde hierdurch "aufgeschanzt". Der Caddy überschlug sich mehrfach und kam auf dem Parkplatzgelände wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer konnten selbständig das komplett zerstörte Fahrzeug verlassen. Sie wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 5000,- Euro. Er musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungs-/ und Reinigungsarbeiten ist der Parkplatz gesperrt worden. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven, die Autobahnmeisterei Debstedt und eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn sind zurzeit noch vor Ort im Einsatz. Die Sperrung des Parkplatzes dauert aktuell noch an (Stand: 11:00 Uhr).

Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Geestland / Bad Bederkesa. Am Donnerstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befuhr eine 69-jährige Geestländerin mit ihrem Fahrrad in Bad Bederkesa die Drangstedter Straße in Richtung Ortsmitte. Nach eigenen Angaben sei sie durch die tiefstehende Sonne geblendet worden und habe deswegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw übersehen. Auf der abschüssigen Fahrbahn fuhr sie mit höherer Geschwindigkeit auf das stehende Fahrzeug auf. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

