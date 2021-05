Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch gescheitert++Farbschmiererei - Zeugenaufruf++

Cuxhaven (ots)

Einbruch gescheitert

Cuxhaven. Zwischen Freitag- und Montagmittag versuchten Unbekannte mittels Hebelwerkzeug gewaltsam Zugang zu einer Garage im Drangstweg zu bekommen. Sie scheiterten jedoch an den Sicherungen und mussten unverrichteter Dinge abziehen.

Der Koordinator Prävention der Polizeiinspektion Cuxhaven, KHK Uwe Sandrock, weist darauf hin, dass das Präventionsteam unter Einhaltung von Hygienebestimmungen nach wie vor kostenlose Einbruchschutzberatungen bei Ihnen zu Hause vornimmt. Kontaktaufnahme bitte unter praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de oder 04721-5730.

Der geschilderte Einbruchsversuch zeigt einmal mehr, dass es sich lohnt das zu Hause effektiv gegen Eindringlinge zu schützen.

Farbschmiererei - Zeugenaufruf

Loxstedt. Bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. April wurden auf dem Landkreissportplatz in Loxstedt an der Hackenburgstraße Lagerungs- und Aufenthaltscontainer durch unbekannte Täter mit Farbschmierereien verunstaltet. Durch diese Sachbeschädigung ist dem TV Loxstedt ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Loxstedt unter 04744-316624 oder jede andere Polizeidienststelle.

