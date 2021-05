Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall, BAB 27 - AS Bremerhaven-Zentrum 4 Stunden gesperrt

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven-BAB27. Am heutigen Mittwoch gegen 06.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A27. Ein 60-jähriger Mann aus Wildeshausen beabsichtigte mit seinem LKW die Autobahn an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum, in Fahrtrichtung Walsrode, zu verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät das Fahrzeug nach links in den Seitenraum und kippt um. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.500 Euro. Für die aufwändige Bergung mit einem Kran musste die Abfahrt der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Richtung Walsrode für ca. vier Stunden voll gesperrt werden.

