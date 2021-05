Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Anhänger kippt auf die Seite - Junger Fahrer verletzt

Cuxhaven (ots)

Wingst/Landkreis Cuxhaven. Am Dienstag, gegen 15:35 Uhr, kam es auf der Stader Straße in der Wingst zu einem Unfall, bei dem ein Pkw-Anhänger durch eine Windböe auf die Seite stürzte. Der 69-jährige Fahrer eines VW-SUV aus dem Landkreis Stade führte sein Gespann zum Unfallzeitpunkt auf der B 73 von Cadenberge kommend in Richtung Hemmoor. Plötzlich wurde der von ihm mitgeführte unbeladene Anhänger mit Planenaufbau von einer Windböe erfasst und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 20-jährige Fahrer eines VW Golf aus Osterbruch konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Anhänger. Durch den Aufprall wurde der 20-jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der 20-jährige wird vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

