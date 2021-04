Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Pieperfeldweg/ Hund verjagt Einbrecher

Coesfeld (ots)

Der Familienhund hat in der Nacht auf Mittwoch (14.04.21) einen Einbruch verhindert. Die Terrassentür hatten Einbrecher am Pieperfeldweg bereits geöffnet. Als der Hund der Familie gegen 4.40 Uhr bellte, flüchteten die Unbekannten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

