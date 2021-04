Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Breiter Weg/Wohnwagen gestohlen

In der vergangenen Woche haben Unbekannte einen Wohnwagen an der Straße Breiter Weg gestohlen. Hersteller ist das Unternehmen Fendt Caravan. Es handelt sich um das Modell Fendt 515. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am 08.04.21 (Donnerstag) und 6 Uhr am 09.04.21 (Freitag). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

