POL-COE: Nordkirchen, Geisbeck, K8/Mofafahrer schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber flog einen 17-Jährigen Nordkirchener am Dienstag (13.04.21) in ein Krankenhaus. Gegen 17.05 Uhr befuhr er mit seinem Mofa die K8 in Fahrtrichtung Südkirchen. Nach Angaben des jungen Mannes sprang ein Reh auf die Fahrbahn. Sein Mofa stieß mit dem Tier zusammen. Der Nordkirchener kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den rechten Straßengraben und verletzte sich schwer. Das Reh lief weiter. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

