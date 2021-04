Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525N/Anhängerstütze verloren, beschädigte Autos und Ölspur

Coesfeld (ots)

Die Anhängerstütze eines unbekannten Lkw-Gespanns hat am Dienstag (13.04.21) zur Sperrung der Ortsumgehung Nottuln geführt. Nachdem dieser das Teil gegen 15.50 Uhr verloren hatte, fuhren zwei Autos über die Stütze. An beiden führte das zu Schäden am Unterboden. An einem der Fahrzeuge riss die Ölwanne. Eine Ölspur bis in den Nottulner Ortskern machte für Reinigungsarbeiten eine Sperrung der Ortsumgehung B525N für rund zwei Stunden nötig. Der Auflieger des Lkw soll orangenfarben gewesen sein.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell