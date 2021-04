Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Münsterstraße

Taschendiebstahl mit Hinweisen auf die Täter - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am 12.04.2021 um 15:47 Uhr bemerkte eine 81-jährige Aschebergerin erst an der Kasse des Aldi-Marktes auf der Münsterstraße in Ascheberg, dass ihre Geldbörse gestohlen worden war. Diese hatte sie zusammen mit ihrem Schlüsselbund zuvor in ihrer Jackentasche getragen.

Den Diebstahl an sich hatte sie nicht wahrgenommen.

Als die Beamten den Parkplatz nach dem Diebesgut absuchten, kam ein Zeuge auf die Beamten zu. Der 67-jährige Ascheberger hatte zuvor zusammen mit seiner 59-jährigen Frau folgende Beobachtungen gemacht:

Sie sahen wie ein schwarzer Mercedes mit Dortmunder Kennzeichen (DO) mit überhöhter Geschwindigkeit vom Parkplatz fuhr. An der Ausfahrt hielt das Fahrzeug an und eine Frau stieg hinten aus dem Fahrzeug aus. Diese schmiss dann etwas in eine gelbe Tonne, welche am Straßenrand stand. Auf dem Fahrersitz konnte sie eine junge männliche Person erkennen. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine Frau mit langen Haaren. Die Frau die ausstieg kann sie wie folgt beschreiben:

-weiblich -unter 20 Jahre alt -etwa 165 cm -dunkle lange Haare zum Zopf gebunden -dickes Gesicht

In der besagten Mülltonne konnte das Portemonnaie der geschädigten Aschebergerin aufgefunden werden. Das Bargeld fehlte jedoch.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Hier noch einmal ein paar wichtige Hinweise, um Taschendiebstähle und Co zu verhindern!

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände am besten eng am Körper! - Verschließen Sie Ihre Jacken-, Hand- und Einkaufstaschen - Hängen Sie keine Taschen an den Einkaufswagen oder legen diese im Wagen ab - Seien Sie wachsam, wenn Sie um Hilfe gebeten werde! Diebe sprechen Ihre Opfer häufig gezielt an, um sie abzulenken. - Auch an Geldautomaten ist Vorsicht geboten. Lassen Sie sich insbesondere hier nicht ablenken und decken Sie das Tastenfeld bei der Eingabe der PIN ab. - Zeugen, die im Umfeld von Verbrauchermärkten oder Banken verdächtige Feststellungen machen, werden gebeten über den Notruf die Polizei zu verständigen. - Sollten Sie Opfer einer solchen Tat geworden sein, zeigen Sie diese umgehend bei der Polizei an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell