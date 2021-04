Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am 19.04.2021, gegen 11:30 Uhr, wurde ein 45-Jähriger in einem Lebensmitteldiscounter in der Knollstraße dabei erwischt, wie er diverse Alkoholika klauen wollte. Er wurde deswegen von einem 39-jährigen Mitarbeiter angesprochen. Unvermittelt schlug der 45-Jährige nach diesem und verletzte ihn leicht. Danach versuchte der Ältere mit seiner Beute zu flüchten, wurde jedoch bis zum Eintreffen der Polizei von dem 39-Jährigen aufgehalten. Da der Verdacht bestand, dass der 45-Jährige unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell