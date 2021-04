Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrerin übersehen

Ludwigshafen (ots)

Eine 60-Jährige verletzte sich am Montag (19.04.2021) leicht, nachdem sie von einem 44-jährigen Autofahrer übersehen wurde. Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg in der Mannheimer Straße unterwegs, als ein 44-Jähriger mit seinem PKW aus einem Anwesen auf die Straße fahren wollte. Hierbei übersah der Mann die von links kommende Fahrradfahrerin und kollidierte mit ihr. Die 44-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1100 Euro.

