Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Brand in Wohnung - Bewohner wollte sich aufwärmen

HusumHusum (ots)

Am Dienstagabend (01. Dezember 2020) gegen 19.45 Uhr kam es in der Wasserreihe in Husum zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz.

Ein 28-Jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte nach ersten Erkenntnissen in seiner Wohnung ein offenes Feuer entfacht, um sich aufzuwärmen. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr evakuiert. Vier Personen, darunter ein Kleinkind, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der 28-Jährige wird in einem Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Anna Rehfeldt

Telefon: 0461 / 484 2009

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell