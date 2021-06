Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 14.06.2021, hat sich eine 52 Jahre alte Motorrollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Lörrach schwer verletzt. Kurz nach 10:00 Uhr war sie in der Wöblinstraße mit einem Pkw zusammengestoßen, dessen 48 Jahre alter Fahrer aus einem Grundstück in die bevorrechtige Straße eingefahren war. Die Rollerfahrerin stürzte in der Folge auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Sachschaden entstand am Roller von rund 1500 Euro, am Pkw von ca. 2500 Euro.

