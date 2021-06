Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall - Autofahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall am Montag, 14.06.2021, gegen 17:50 Uhr, in der Ortsdurchfahrt von WT-Tiengen zugezogen. Die 29-jährige war einem verkehrsbedingt wartenden VW Bus ins Heck gefahren. Während der 35 Jahre alte VW-Fahrer unverletzt blieb, kam die Frau in ein Krankenhaus. Der Fiat der Frau musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 12000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell