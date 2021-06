Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Falsche Anrufe im Namen eines ambulanten Pflegedienstes

Freiburg (ots)

Zahlreiche falsche Anrufe erhielten ab Mittwoch vergangener Woche (09.06.2021) Patienten einer Sozialstation in Wehr. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes aus und informierte die Angerufenen zunächst über Pflegemittel. Im Gesprächsverlauf versuchte der Anrufer, die Kontodaten der Patienten zu erfragen, was bislang in keinem Fall gelang. Recherchen des Pflegedienstes ergaben, dass kein Mitarbeiter angerufen hatte.

Bitte denken Sie daran: Geben Sie nie Ihre Kontonummer preis, wenn Sie den Gesprächspartner nicht kennen.

